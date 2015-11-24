Началось первое заседание Милли Меджлиса в новом составе, на заседании участвует президент Ильхам Алиев

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Началось первое заседание Милли Меджлиса Азербайджана 5-го созыва.

Как сообщает Report, после утверждения Конституционным судом результатов парламентских выборов, проведенных 1 ноября, новые депутаты собрались на первом заседании.

На заседании принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

На заседании будут зачитаны имена новых депутатов, председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов представит депутатам их удостоверения.

Помимо этого, будут избраны председатель Милли Меджлиса, его первый заместитель, два заместителя, председатели парламентских комитетов, их заместители, председатель и состав Дисциплинарной комиссии, председатель и состав Счетной комиссии.