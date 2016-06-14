Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Началось первое пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, на заседании под председательством Октая Асадова сначала прозвучал государственный гимн Азербайджана.

В повестку включено обсуждение 28 вопросов.

На заседании будут затронуты вопросы утверждения подписанных Азербайджаном с рядом стран соглашений, обсудят в третьем чтении законопроект "О кооперации сельского хозяйства" и "О науке". Кроме того, на обсуждение депутатов вынесут поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", предусматривающий предоставление бакалаврам, магистрам и докторантам право отсрочки от военной службы.

Кроме того, в повестку включен вопрос внесения поправок в закон "О статусе военнослужащих", Миграционный, Налоговый кодексы, Кодекс об административных правонарушениях, Гражданский процессуальный кодекс, а также в ряд законопроектов.