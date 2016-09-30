 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Началось первое пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса

    В повестку заседания включен 31 вопрос

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Началось первое пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

    Как сообщает Report, заседание началось с исполнения государственного гимна.

    Затем председатель парламента Октай Асадов произнес вступительную речь.

    В повестку заседания включен 31 вопрос, среди которых план законодательной работы осенней сессии Милли Меджлиса, утверждение нескольких межправительственных соглашений, законопроекты дополнительных изменений к законам "О мелиорации и ирригации", "О государственной пошлине", "О почте", "О рекламе", "О рынке ценных бумаг", "Об авиации", "О государственном реестре и государственной регистрации юридических лиц".

    Кроме того, на заседании ожидается утверждение соглашений, подписанных правительством Азербайджана с рядом государств и пр. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi