Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Началось первое пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, заседание началось с исполнения государственного гимна.

Затем председатель парламента Октай Асадов произнес вступительную речь.

В повестку заседания включен 31 вопрос, среди которых план законодательной работы осенней сессии Милли Меджлиса, утверждение нескольких межправительственных соглашений, законопроекты дополнительных изменений к законам "О мелиорации и ирригации", "О государственной пошлине", "О почте", "О рекламе", "О рынке ценных бумаг", "Об авиации", "О государственном реестре и государственной регистрации юридических лиц".

Кроме того, на заседании ожидается утверждение соглашений, подписанных правительством Азербайджана с рядом государств и пр.