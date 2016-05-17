Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Началось очередное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку дня заседания под председательством Огтая Асадова включены 27 вопросов.

На заседании будут рассмотрены изменения в составе комитетов Милли Меджлиса.

В то же время на заседании предусмотрена ратификация ряда межправительственных соглашений и документов, а также будут рассмотрены дополнения и поправки к законам "О санитарно-эпидемиологическом здоровье", "О прохождении службы в органах прокуратуры", "О прохождении службы в органах юстиции", "О прохождении службы в органах по чрезвычайным ситуациям", "Об обеспечении прав и свобод заключенных под стражу лиц", "О Счетной палате", "О государственной пошлине", "О государственном реестре недвижимого имущества", "Об исполнительных чиновниках", "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", а также в "Положение об органах налоговой службы муниципалитетов", "Положение о прохождении службы в органах миграции".

Кроме того, на заседании обсудят дополнения и поправки к Миграционному, Лесному, Уголовному, Трудовому кодексам, Кодексу об административных правонарушениях.

На собрании законопроект "О науке" будет вынесен на обсуждение во втором чтении.