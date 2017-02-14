 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса

    В повестку заседания, проходящего под председательством Октая Асадова, вошли 6 вопросов

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Началось второе пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

    Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Асадова, вошли 6 вопросов. Это ежегодный доклад органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов, изменения в Кодекс об административных правонарушениях, Лесной кодекс, а также подготавливаемые законопроекты "О военном положении" и "О дошкольном образовании".  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi