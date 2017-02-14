Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Началось второе пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Асадова, вошли 6 вопросов. Это ежегодный доклад органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов, изменения в Кодекс об административных правонарушениях, Лесной кодекс, а также подготавливаемые законопроекты "О военном положении" и "О дошкольном образовании".