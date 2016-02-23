Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку дня заседания под председательством Огтая Асадова включены обсуждения по 6 вопросам.

На заседании будут обсуждены законопроекты о поправках в законы "О госбюджете Азербайджанской Республики на 2016-й год", "О бюджете Государственного фонда социальной защиты Азербайджанской Республики на 2016-й год", "О полиции".

На заседании также будет рассмотрен вопрос о назначении Зиявета Аскерова членом Судебно-правового совета.

Помимо этого, предусмотрено также обсуждение законопроекта (во втором чтении) "О науке" и о протесте президента Азербайджанской Республики Закону Азербайджанской Республики "О внесении поправок к закону Азербайджанской Республики "О валютном регулировании", принятом Милли Меджлисом 19 января 2016 года.