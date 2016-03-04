Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Асадова, включено обсуждение 43 вопросов.

На заседании предусматривается внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, рассмотрение документа о наложении президентом вето на дополнение, внесенное в кодекс 19 января, повторное утверждение руководителей рабочих групп с зарубежными парламентами в Милли Меджлисе V созыва, обсуждение изменений в законы "О лицензиях и разрешениях", "О платных почтовых услугах", "О библиотечном деле", "Об урегулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей", а также ратификация соглашений с несколькими странами.

На заседании в то же время предусматривается внесение изменений в законы "О физической культуре и спорте", "О лицах публичного права", "О нормативно-правовых актах", "Об инвестиционных фондах", "О ценных бумагах", "Об обязательном страховании", а также в Налоговый и Гражданский кодексы.