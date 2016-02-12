Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Асадова, включено обсуждение 7 вопросов.

Ожидается рассмотрение документа "Об обсуждении ежегодного доклада органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов", законопроекта "Об утверждении совместной декларации президента Азербайджанской Республики и президента Республики Беларусь", договора "О социально-экономическом сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь до 2025 года" и утверждение его программы.

Кроме того, в повестку заседания включено внесение изменений в закон "Об автомобильном транспорте" и рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в список муниципалитетов в Азербайджанской Республике", дополненного к закону "О муниципальных территориях и землях".

На обсуждение во втором чтении вынесут законопроект "О лицензиях и разрешениях".

В то же время депутаты обсудят в первом чтении законопроект "Об антидемпинговых, компенсационных и охранных мерах".