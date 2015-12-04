Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством первого заместителя председателя парламента Зияфета Аскерова, включено обсуждение 7 вопросов.

На обсуждение в I чтении будет вынесен законопроект "О борьбе с религиозным экстремизмом".

В то же время, предусматривается внесение изменений в ряд законопроектов. Сюда входят законы "О гражданстве Азербайджанской Республики", "О свободе вероисповедания", "О полиции".

Кроме того, будут внесены изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

В связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "10-летие министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (2005-2015)" в повестку также включен вопрос о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики".