 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

    На заседании председательствует Зияфет Аскеров

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством первого заместителя председателя парламента Зияфета Аскерова, включено обсуждение 7 вопросов.

    На обсуждение в I чтении будет вынесен законопроект "О борьбе с религиозным экстремизмом".

    В то же время, предусматривается внесение изменений в ряд законопроектов. Сюда входят законы "О гражданстве Азербайджанской Республики", "О свободе вероисповедания", "О полиции".

    Кроме того, будут внесены изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

    В связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "10-летие министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (2005-2015)" в повестку также включен вопрос о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi