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    Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

    В повестку заседания включено 20 вопросов© Report

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

    Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством спикера Огтая Асадова, включены 20 вопросов.

    На заседании будут рассмотрены дополнения и изменения в Миграционный, Уголовный, Гражданско-процессуальный, Административно-процессуальный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях.

    Кроме того, на обсуждение также будут вынесены проекты изменений в законы "О банках", "О почте", "О Центральном банке Азербайджанской Республики", "О судах и судьях", "О судебно-правовом совете", "О Культуре", "Об адвокатах и адвокатской деятельности" и другие. 

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