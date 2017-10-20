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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством спикера Огтая Асадова, включены 20 вопросов.

На заседании будут рассмотрены дополнения и изменения в Миграционный, Уголовный, Гражданско-процессуальный, Административно-процессуальный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях.

Кроме того, на обсуждение также будут вынесены проекты изменений в законы "О банках", "О почте", "О Центральном банке Азербайджанской Республики", "О судах и судьях", "О судебно-правовом совете", "О Культуре", "Об адвокатах и адвокатской деятельности" и другие.