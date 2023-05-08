Началось исполнение распоряжения о помиловании

Началось исполнение подписанного 8 мая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжения "О помиловании ряда осужденных лиц по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева".

Началось исполнение подписанного 8 мая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжения "О помиловании ряда осужденных лиц по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева".

Как сообщает Report, распоряжение исполняется в службе пробации министерства юстиции.

В службе пробации были помилованы 28 лиц, включая одного несовершеннолетнего и одного гражданина иностранного государства, осужденных условно, исполнение наказания которых было отсрочено или чья свобода была ограничена.

Согласно Распоряжению, помилован 801 осужденный, из них 463 человека освобождены от наказания в виде лишения свободы, 220 человек - от половины неотбытой части наказания в виде лишения свободы, 118 человек - от иных наказаний, не связанных с лишением свободы (ограничение свободы, исправительные работы, наказание в виде штрафа и лица, приговоренные к наказанию условно).

Данное Распоряжение является крупнейшим актом о помиловании, принятым в истории независимой Азербайджанской Республики, по числу лиц, на которых оно распространяется.