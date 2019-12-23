​Началось голосование в связи с муниципальными выборами в Азербайджане

Во всех избирательных участках в Азербайджане началось голосование в связи с муниципальными выборами.

Как сообщает Report, в ходе выборов по республике будет избрано 15 156 членов в 1606 муниципалитетах по 118 избирательным округам.

В выборах участвуют 13 политических партий, зарегистрировано 41 462 кандидатов.

Для наблюдения за выборами в 1 000 избирательных участках установлены веб-камеры, зарегистрировано около 60 000 наблюдателей.

В то же время, чтобы считывать информацию с удостоверений личности нового поколения, впервые в этом году все избирательные участки обеспечены соответствующими устройствами для считывания чипов.

Отметим, что голосование завершится в 19:00.