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Началось голосование на избирательном участке в генконсульстве в Батуми

Началось голосование на избирательном участке в генконсульстве в Батуми 08:19
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 08:29
Началось голосование на избирательном участке в генконсульстве в Батуми

На внеочередных президентских выборов началось голосование на избирательном участке, созданном в генеральном консульстве Азербайджана в Батуми.

Как сообщает местное бюро Report, голосование на избирательном участке № 41, созданном при Ясамальском втором избирательном округе №16, началось в 08:00 по местному времени.

Председатель участковой избирательной комиссии генеральный консул Пярвиз Исмаилзаде сообщил, что на участке наряду с сотрудниками консульства будут голосовать сотрудники азербайджанских компаний, действующих в Батуми, азербайджанские студенты и граждане Азербайджана, временно находящиеся в Батуми.

Исмаилзаде пожелал успехов сотрудникам консульства и нашим соотечественникам на выборах.

Голосование завершится в 19:00.

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Версия на английском языке ФотоVoting starts at polling station at Azerbaijan’s Consulate General in Batumi
Версия на азербайджанском языке ФотоBatumidəki Baş Konsulluqda yaradılmış seçki məntəqəsində səsvermə başlayıb

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