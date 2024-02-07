Началось голосование на избирательном участке в генконсульстве в Батуми

08:19

На внеочередных президентских выборов началось голосование на избирательном участке, созданном в генеральном консульстве Азербайджана в Батуми.

Как сообщает местное бюро Report, голосование на избирательном участке № 41, созданном при Ясамальском втором избирательном округе №16, началось в 08:00 по местному времени.

Председатель участковой избирательной комиссии генеральный консул Пярвиз Исмаилзаде сообщил, что на участке наряду с сотрудниками консульства будут голосовать сотрудники азербайджанских компаний, действующих в Батуми, азербайджанские студенты и граждане Азербайджана, временно находящиеся в Батуми.

Исмаилзаде пожелал успехов сотрудникам консульства и нашим соотечественникам на выборах.

Голосование завершится в 19:00.