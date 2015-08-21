Начальнику Лечебно-диагностического центра Медуправления Особой службы госохраны присвоено воинское звание генерал-майора медицинской службы

21 августа, 2015 15:29

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев присвоил начальнику Лечебно-диагностического центра Медицинского управления Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики Эльшаду Белал оглу Гамидову высшее воинское звание генерал-майора медицинской службы. Как сообщает Report, глава государства подписал распоряжение о присвоении Э.Б.Гамидову высшего воинского звания генерал-майора медицинской службы.