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    Начальнику Лечебно-диагностического центра Медуправления Особой службы госохраны присвоено воинское звание генерал-майора медицинской службы

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев присвоил начальнику Лечебно-диагностического центра Медицинского управления Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики Эльшаду Белал оглу Гамидову высшее воинское звание генерал-майора медицинской службы.

    Как сообщает Report, глава государства подписал распоряжение о присвоении Э.Б.Гамидову высшего воинского звания генерал-майора медицинской службы.

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