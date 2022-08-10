Генпрокуратура: В этом году вынесено 67 предупреждений, начато более 250 производств

"В течение этого года было вынесено 67 предупреждений, начато более 250 производств. Большинство этих цифр не связаны со средствами массовой информации и медиа".

"В течение этого года было вынесено 67 предупреждений, начато более 250 производств. Большинство этих цифр не связаны со средствами массовой информации и медиа".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления вне-уголовного производства Генпрокуратуры Эльнур Мусаев на сегодняшней конференции на тему ”Обеспечение информационной безопасности общества в условиях свободы медиа и усиливающегося влияния социальных сетей“.

По его словам, вынесенные предупреждения и начатые производства в основном связаны с охраной окружающей среды, нарушением правил трудовой деятельности.