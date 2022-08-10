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Генпрокуратура: В этом году вынесено 67 предупреждений, начато более 250 производств

Генпрокуратура: В этом году вынесено 67 предупреждений, начато более 250 производств "В течение этого года было вынесено 67 предупреждений, начато более 250 производств. Большинство этих цифр не связаны со средствами массовой информации и медиа".
Внутренняя политика
10 августа 2022 г. 11:42
Генпрокуратура: В этом году вынесено 67 предупреждений, начато более 250 производств

"В течение этого года было вынесено 67 предупреждений, начато более 250 производств. Большинство этих цифр не связаны со средствами массовой информации и медиа".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления вне-уголовного производства Генпрокуратуры Эльнур Мусаев на сегодняшней конференции на тему ”Обеспечение информационной безопасности общества в условиях свободы медиа и усиливающегося влияния социальных сетей“.

По его словам, вынесенные предупреждения и начатые производства в основном связаны с охраной окружающей среды, нарушением правил трудовой деятельности.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluğun idarə rəisi: "Bu il 67 xəbərdarlıq edilib, 250-dən çox icraat başlanılıb"

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