Начальник участка дорожной полиции выдвинул кандидатуру для участия в муниципальных выборах

​Начальник участка Дорожной полиции выдвинул кандидатуру

9 декабря, 2019 16:32

https://report.az/storage/news/6bb918ded4f095e3f6ad33733f234e55/d4c4f479-93ac-404d-8f5b-b480f510c934_292.jpg В Азербайджане начальник полиции выдвинул кандидатуру для участия в муниципальных выборах. Как сообщает Report, начальник Джалилабадского эксплуатационного участка специализированного проектно-производственного управления "Сигнал" Главного государственного управления дорожной полиции Гусейнага Гусейнов выдвинул кандидатуру в 68-й муниципальный округ Джалилабадского сельского избирательного округа (село Алар). Г.Гусейнов 1958 г.р. является кандидатом-самовыдвиженцем. Пресс-служба МВД не стала комментировать вопрос. Отметим, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 23 декабря.

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