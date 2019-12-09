Начальник участка дорожной полиции выдвинул кандидатуру для участия в муниципальных выборах

В Азербайджане начальник полиции выдвинул кандидатуру для участия в муниципальных выборах.
Как сообщает Report, начальник Джалилабадского эксплуатационного участка специализированного проектно-производственного управления "Сигнал" Главного государственного управления дорожной полиции Гусейнага Гусейнов выдвинул кандидатуру в 68-й муниципальный округ Джалилабадского сельского избирательного округа (село Алар).
Г.Гусейнов 1958 г.р. является кандидатом-самовыдвиженцем.
Пресс-служба МВД не стала комментировать вопрос.
Отметим, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 23 декабря.
İsmayıl NəsibliАвтор новости