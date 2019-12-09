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Начальник участка дорожной полиции выдвинул кандидатуру для участия в муниципальных выборах

​Начальник участка Дорожной полиции выдвинул кандидатуру

В Азербайджане начальник полиции выдвинул кандидатуру для участия в муниципальных выборах.

Как сообщает Report, начальник Джалилабадского эксплуатационного участка специализированного проектно-производственного управления "Сигнал" Главного государственного управления дорожной полиции Гусейнага Гусейнов выдвинул кандидатуру в 68-й муниципальный округ Джалилабадского сельского избирательного округа (село Алар).

Г.Гусейнов 1958 г.р. является кандидатом-самовыдвиженцем.

Пресс-служба МВД не стала комментировать вопрос.

Отметим, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 23 декабря.

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