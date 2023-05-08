Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных

"Распоряжение о помиловании охватило 118 лиц, стоящих на учете Службы пробации, приговоренных к альтернативным видам наказания. Это первый подобный показатель в истории пробации".

"Распоряжение о помиловании охватило 118 лиц, стоящих на учете Службы пробации, приговоренных к альтернативным видам наказания. Это первый подобный показатель в истории пробации".

Как сообщает Report, об этом начальник Службы пробации министерства юстиции Акшин Зиядов сказал на мероприятии в связи с исполнением распоряжения о помиловании.

"Сегодня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц. Очередной шаг гуманизма главы государства связан со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Среди 118 помилованных, стоящих на учете Службы пробации, 88 лиц были приговорены к штрафу, свобода 18 лиц была ограничена электронным браслетом, а неотбытая часть наказания 5 лиц сокращена вдвое. Кроме того, от наказания освобождены 2 приговоренных условно, 3 человека, исполнение наказания которых было отсрочено, и 2 приговоренных к исправительным работам", - подчеркнул начальник службы.