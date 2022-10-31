Начальник СГБ встретился с главой представительства МККК в Азербайджане

Начальник Службы государственной безопасности (СГБ), председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Али Нагиев принял главу представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайд

Начальник Службы государственной безопасности (СГБ), председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Али Нагиев принял главу представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драгану Коич.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт СГБ, председатель Госкомиссии Али Нагиев на встрече высказался о гуманитарной миссии МККК в Азербайджане, судьбе наших граждан, пропавших без вести во время карабахских войн, рассказал о том, что Армения не предоставляет информацию о наших пропавших гражданах.

Он также выразил благодарность МККК за поддержку в эксгумации и идентификации останков азербайджанских граждан, обнаруженных в последнее время на освобожденных от оккупации территориях.

Г-жа Драгана Коич в свою очередь поблагодарила за теплый прием и подробно проинформировала о мероприятиях, проведенных МККК в последнее время.

На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.