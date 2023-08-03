Начальник отделения Сальянской центральной районной больницы привлечен к уголовной ответственности

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, были выявлены незаконные действия заведующего туберкулезным отделением Сальянской центральной районной больницы Ханыша Аббасов

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, были выявлены незаконные действия заведующего туберкулезным отделением Сальянской центральной районной больницы Ханыша Аббасова.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Были выявлены серьезные подозрения в том, что Ханыш Аббасов включил ложные сведения в содержание медицинских документов о диагностике заболевания и стационарном лечении в обмен на взятки, полученные от различных лиц для определения степени инвалидности.

На основании предварительных доказательств, полученных по уголовному делу, возбужденному по данному факту, Ханыш Аббасов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями при причинении значительного ущерба), 311.2 (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) и 313 (должностное Мошенничество) Уголовного кодекса, и, учитывая его возраст и состояние здоровья, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению других противоправных деяний обвиняемого, а также круга других виновных по делу.