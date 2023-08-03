О нас

Начальник отделения Сальянской центральной районной больницы привлечен к уголовной ответственности

Начальник отделения Сальянской центральной районной больницы привлечен к уголовной ответственности В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, были выявлены незаконные действия заведующего туберкулезным отделением Сальянской центральной районной больницы Ханыша Аббасов
Внутренняя политика
3 августа 2023 г. 20:36
Начальник отделения Сальянской центральной районной больницы привлечен к уголовной ответственности

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, были выявлены незаконные действия заведующего туберкулезным отделением Сальянской центральной районной больницы Ханыша Аббасова.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Были выявлены серьезные подозрения в том, что Ханыш Аббасов включил ложные сведения в содержание медицинских документов о диагностике заболевания и стационарном лечении в обмен на взятки, полученные от различных лиц для определения степени инвалидности.

На основании предварительных доказательств, полученных по уголовному делу, возбужденному по данному факту, Ханыш Аббасов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями при причинении значительного ущерба), 311.2 (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) и 313 (должностное Мошенничество) Уголовного кодекса, и, учитывая его возраст и состояние здоровья, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению других противоправных деяний обвиняемого, а также круга других виновных по делу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının şöbə müdiri cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo
Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo
3 августа 2023 г. 20:10
Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН
Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН
3 августа 2023 г. 16:42
Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН
Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН
3 августа 2023 г. 13:25
Омбудсмен Азербайджана навестила Вагифа Хачатуряна
Омбудсмен Азербайджана навестила Вагифа Хачатуряна
3 августа 2023 г. 13:11
Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в МККК
Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в МККК
2 августа 2023 г. 17:01
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Евроньюс
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Евроньюс"
2 августа 2023 г. 10:07
Минобороны Азербайджана: Перехвачен квадрокоптер вооруженных сил Армении
ФотоМинобороны Азербайджана: Перехвачен квадрокоптер вооруженных сил Армении
2 августа 2023 г. 09:13
В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами
В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами
1 августа 2023 г. 23:11
Ильхам Алиев: Мы считаем естественной активизацию Евросоюза
Ильхам Алиев: Мы считаем естественной активизацию Евросоюза
1 августа 2023 г. 22:44
НПО зарубежных стран: Армения препятствует реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана
НПО зарубежных стран: Армения препятствует реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана
1 августа 2023 г. 18:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi