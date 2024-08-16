Начальник ГПС наградил Фирада Алиева

Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев в связи с Днем образования Пограничных войск Азербайджанской Республики наградил руководителя пресс-службы Военной прокуратуры, главного советника юстиции Фирада Ал

Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев в связи с Днем образования Пограничных войск Азербайджанской Республики наградил руководителя пресс-службы Военной прокуратуры, главного советника юстиции Фирада Алиева.

Как сообщает Report, он был награжден медалью "По случаю 105-летнего юбилея Пограничной охраны Азербайджана".

Напомним, что некоторое время назад министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов по случаю Дня Вооруженных Сил Азербайджанской Республики наградил Фирада Алиева медалью "За заслуги в области военного сотрудничества".

Отметим, что Фирад Алиев окончил юридический факультет Бакинского государственного университета со степенью бакалавра в 2002 году и с отличием магистратуру в 2004 году. С 2005 года работает в органах прокуратуры.