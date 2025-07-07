Начальник Генштаба ВС Азербайджана отправился с визитом в Саудовскую Аравию

Возглавляемая первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым делегация отправилась с официальным визитом в Саудовскую Аравию.

Возглавляемая первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым делегация отправилась с официальным визитом в Саудовскую Аравию.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Визит осуществляется по приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных сил Королевства Саудовская Аравия генерала Файяда Бин Хамеда Аль-Рувайли.

По программе визита, запланирован ряд встреч генерал-полковника Велиева с военным руководством королевства, а также посещение Центра исламской коалиции по борьбе с терроризмом.