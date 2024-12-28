Начальник Академии СГБ: В Азербайджане немного учебных заведений, готовящих юристов

Повышение профессионализма адвокатов способствует улучшению работы правоохранительных органов.

Повышение профессионализма адвокатов способствует улучшению работы правоохранительных органов.

Как сообщает Report, об этом начальник Академии Службы государственной безопасности (СГБ) имени Гейдара Алиева, полковник Эльшад Насиров заявил на мероприятии, приуроченном ко Дню адвоката.

"Поздравляю адвокатов с профессиональным праздником. Повышение профессионализма адвокатов означает рост уровня профессионализма правоохранительных органов. Институт адвокатуры в Азербайджане находится на этапе развития. В стране действует немного учебных заведений, готовящих юристов. В этом году юристы, поступившие в нашу Академию, продемонстрировали высокие результаты, набрав свыше 600 баллов", - отметил Насиров.

Насиров также выразил удовлетворение созданием в стране Академии Коллегии адвокатов. "Быстрое развитие необходимо в этой сфере, как и в любой другой. Если сегодня профессиональный юрист с дипломом не работает над собой, то через пять лет он уже не будет обладать теми же показателями", - сказал он.