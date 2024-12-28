Начальник академии: Между адвокатами и полицией налажено тесное сотрудничество

В настоящее время между адвокатами и полицией налажено тесное сотрудничество.

В настоящее время между адвокатами и полицией налажено тесное сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник полицейской академии Министерства внутренних дел (МВД) генерал-майор Джанполад Даанов на мероприятии, приуроченном ко Дню адвоката - 28 декабря.

Он отметил, что за время своей деятельности Коллегия адвокатов добилась значительных успехов:

"Студенты, изучающие юриспруденцию, чаще всего мечтают стать адвокатами. В настоящее время между адвокатами и полицией налажено тесное сотрудничество. В Полицейской академии члены Коллегии адвокатов также преподают нашим курсантам".