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Начальник академии: Между адвокатами и полицией налажено тесное сотрудничество

Начальник академии: Между адвокатами и полицией налажено тесное сотрудничество В настоящее время между адвокатами и полицией налажено тесное сотрудничество.
Внутренняя политика
28 декабря 2024 г. 12:12
Начальник академии: Между адвокатами и полицией налажено тесное сотрудничество

В настоящее время между адвокатами и полицией налажено тесное сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник полицейской академии Министерства внутренних дел (МВД) генерал-майор Джанполад Даанов на мероприятии, приуроченном ко Дню адвоката - 28 декабря.

Он отметил, что за время своей деятельности Коллегия адвокатов добилась значительных успехов:

"Студенты, изучающие юриспруденцию, чаще всего мечтают стать адвокатами. В настоящее время между адвокатами и полицией налажено тесное сотрудничество. В Полицейской академии члены Коллегии адвокатов также преподают нашим курсантам".

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Версия на азербайджанском языке Polis Akademiyasının rəisi: Vəkillər Kollegiyası ilə polis orqanları arasında səmərəli əməkdaşlıq mövcuddur

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