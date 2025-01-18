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Состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Турции в расширенном составе

Состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Турции в расширенном составе Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Турции Хакана Фидана в расширенном составе.
Внутренняя политика
18 января 2025 г. 13:24
Состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Турции в расширенном составе

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Турции Хакана Фидана в расширенном составе.

Как сообщает Report, об этом говорится на официальной странице МИД в социальной сети X.

По информации, главной темой встречи стала повестка сотрудничества в сфере безопасности, экономики, торговли, транспортно-коммуникационной, гуманитарной, в том числе региональной и международной безопасности, а также ситуация на Ближнем Востоке.

Также участники встречи были проинформированы о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период и мирной повестке между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə xarici işlər nazirlərinin geniş tərkibdə görüşü olub

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