Началась весенняя сессия Милли Меджлиса

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Началось первое пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, сессию открыл председатель ММ Октай Асадов, прозвучал государственный гимн Азербайджана.

В повестку заседания включены 27 вопросов.

Это реорганизация Административной комиссии, Счетной комиссии, утверждение Плана законодательных работ весенней сессии 2017 года, законопроекты изменений к Уголовному кодексу, Кодексу об административных проступках, Таможенному кодексу, законам "О получении информации", "О банкротстве и разорении", "О бухгалтерском учете", "О гранте", "О социальном страховании", "О государственной пошлине", "Об авиации", "О таможенных тарифах", "О рынке ценных бумаг", "Об охране исторических и культурных памятников".

Отметим, что весенняя сессия парламента продлится до 31 мая.