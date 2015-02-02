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    Началась весенняя сессия парламента

    В повестку включено обсуждение 11-ти вопросов

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня началось первое в этом году пленарное заседание весенней сессии парламента.

    Как сообщает Report, на начавшемся с государственного гимна Азербайджана заседании председательствует спикер парламента Октай Асадов.

    В повестку заседания включено обсуждение 11-ти вопросов. На сегодняшнем заседании предусматривается повторная организация дисциплинарной и счетной комиссий парламента, утверждение плана законодательных работ структуры на текущий год, двух подписанных между правительствами Азербайджана и Венгрии соглашений, внесение поправок в Кодекс административных правонарушений и в законопроекты "О пожарной безопасности", "О несении службы в органах по чрезвычайным ситуациям", "Об охране здоровья населения", "О дорожном движении" и "О рекламе".

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