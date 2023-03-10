Началась регистрация на "Бакинский марафон 2023"

7 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева состоится “Бакинский марафон 2023”. Регистрация на участие в марафоне будет проходить с 10 марта по 1 мая.

7 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева состоится “Бакинский марафон 2023”. Регистрация на участие в марафоне будет проходить с 10 марта по 1 мая.

Как сообщает Report, в конкурсе могут принять участие лица старше 18 лет.

Для регистрации необходимо посетить пункты регистрации в торговых центрах города Баку (“28 Mall”, “Gənclik Mall”, “Deniz Mall”) или же посетить сайт www.marathon.az. При регистрации необходимо заполнить анкету, предоставить копию удостоверения личности (студенты также должны предоставить копию студенческого билета) и оплатить участие в марафоне. Для физических лиц, желающих принять участие в соревнованиях, сумма оплаты составляет 20 AZN. Корпоративные участники (не менее 5 человек от компании) должны оплатить 100 AZN на человека. Расходы на участие студентов в Бакинском марафоне покрываются Фондом Гейдара Алиева.

В мужской и женской категориях победитель будет награжден призами и подарками в размере 3 000 AZN, занявшие 2-ое место - 2 000 AZN, 3-е место - 1 000 AZN, а также медалями и сертификатами.

Подробная информация о ”Бакинском марафоне 2023" размещена на страницах проекта в социальных сетях (facebook.com/bakumarathon, instagram.com/bakumarathon), а также на сайте www.marathon.az. Телефон для получения дополнительной информации: (012) 310 13 31