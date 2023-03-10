О нас

Началась регистрация на "Бакинский марафон 2023"

Началась регистрация на "Бакинский марафон 2023" 7 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева состоится “Бакинский марафон 2023”. Регистрация на участие в марафоне будет проходить с 10 марта по 1 мая.
Внутренняя политика
10 марта 2023 г. 11:21
Началась регистрация на Бакинский марафон 2023

7 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева состоится “Бакинский марафон 2023”. Регистрация на участие в марафоне будет проходить с 10 марта по 1 мая.

Как сообщает Report, в конкурсе могут принять участие лица старше 18 лет.

Для регистрации необходимо посетить пункты регистрации в торговых центрах города Баку (“28 Mall”, “Gənclik Mall”, “Deniz Mall”) или же посетить сайт www.marathon.az. При регистрации необходимо заполнить анкету, предоставить копию удостоверения личности (студенты также должны предоставить копию студенческого билета) и оплатить участие в марафоне. Для физических лиц, желающих принять участие в соревнованиях, сумма оплаты составляет 20 AZN. Корпоративные участники (не менее 5 человек от компании) должны оплатить 100 AZN на человека. Расходы на участие студентов в Бакинском марафоне покрываются Фондом Гейдара Алиева.

В мужской и женской категориях победитель будет награжден призами и подарками в размере 3 000 AZN, занявшие 2-ое место - 2 000 AZN, 3-е место - 1 000 AZN, а также медалями и сертификатами.

Подробная информация о ”Бакинском марафоне 2023" размещена на страницах проекта в социальных сетях (facebook.com/bakumarathon, instagram.com/bakumarathon), а также на сайте www.marathon.az. Телефон для получения дополнительной информации: (012) 310 13 31

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Bakı Marafonu 2023”ə qeydiyyat başlayıb

Самое читаемое

Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
3 марта 2023 г. 12:03
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
4 марта 2023 г. 05:42
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
5 марта 2023 г. 14:53
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
6 марта 2023 г. 06:43
Есть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
ВидеоЕсть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
6 марта 2023 г. 11:45
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
7 марта 2023 г. 06:15
В Баку супруги пострадали в ДТП
В Баку супруги пострадали в ДТП
8 марта 2023 г. 08:34
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
8 марта 2023 г. 13:30
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
9 марта 2023 г. 11:24
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
9 марта 2023 г. 16:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi