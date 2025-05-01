О нас

Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха

Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха Начаты работы по подготовке проектно-сметной документации для строительства в освобожденных от оккупации селах Газахского района Баганыс Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы, Гызылгаджилы.
Внутренняя политика
1 мая 2025 г. 11:05
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха

Начаты работы по подготовке проектно-сметной документации строительства в освобожденных от оккупации селах Газахского района Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы, Гызылгаджилы.

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти Газахского района.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на встрече по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией была достигнута договоренность о возвращении Азербайджану четырех сел Газахского района.

24 мая 2024 года Государственная пограничная служба Азербайджана взяла под контроль эти села.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Design and cost estimates underway for construction in liberated villages of Gazakh
Версия на азербайджанском языке Qazaxın azad olunan dörd kəndinin tikintisinin layihə-smeta sənədlərinin hazırlanmasına başlanılıb - EKSKLÜZİV

Самое важное

В Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
ФотоВ Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
29 апреля 2025 г. 01:44
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
28 апреля 2025 г. 19:53
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
28 апреля 2025 г. 19:37
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
28 апреля 2025 г. 19:30
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
28 апреля 2025 г. 19:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi