Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха

Начаты работы по подготовке проектно-сметной документации для строительства в освобожденных от оккупации селах Газахского района Баганыс Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы, Гызылгаджилы.

Начаты работы по подготовке проектно-сметной документации строительства в освобожденных от оккупации селах Газахского района Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы, Гызылгаджилы.

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти Газахского района.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на встрече по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией была достигнута договоренность о возвращении Азербайджану четырех сел Газахского района.

24 мая 2024 года Государственная пограничная служба Азербайджана взяла под контроль эти села.