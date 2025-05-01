Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха

Начаты работы по подготовке проектно-сметной документации строительства в освобожденных от оккупации селах Газахского района Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы, Гызылгаджилы.
Об этом Report сообщили в Исполнительной власти Газахского района.
Напомним, что 19 апреля 2024 года на встрече по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией была достигнута договоренность о возвращении Азербайджану четырех сел Газахского района.
24 мая 2024 года Государственная пограничная служба Азербайджана взяла под контроль эти села.