Началась подготовка к возвращению вынужденных переселенцев в Ходжалы

Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с группой вынужденных переселенцев из Ходжалы.

Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с группой вынужденных переселенцев из Ходжалы.

Как сообщили Report в госкомитете, участники встречи обсудили реализацию I Государственной программы "Великого возвращения" на освобожденные от оккупации территории, перспективы возвращения вынужденных переселенцев в родные дома.

Было отмечено, что в результате проведенных 19-20 сентября локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе незаконный сепаратистский режим полностью рухнул, в регионе созданы необходимые условия для мира и благополучия.

Участники встречи почтили память шехидов, отдавших жизни за защиту Родины, и жертв Ходжалинского геноцида.

Председатель госкомитета проинформировал граждан о подготовках к возвращению вынужденных переселенцев в Ходжалинский и другие районы, освобожденные от оккупации.