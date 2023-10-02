Началась подготовка к возвращению в Ханкенди

Начались подготовительные работы к возвращению в Ханкенди.

Начались подготовительные работы к возвращению в Ханкенди.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев на встрече с временно проживающими в Геранбойском районе вынужденными переселенцами из Ходжалы и Ханкенди.

Во встрече приняли участие глава Исполнительной власти Ходжалы Шахмар Усубов, представители общин вынужденных переселенцев, интеллигенция, общественные активисты.

Отмечено, что на освобожденных от оккупации территориях реализуются крупномасштабные проекты, восстанавливаются разрушенные города и села, строится необходимая инфраструктура для обеспечения комфортного проживания населения, принимаются все меры для обеспечения добровольного, безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев на родину.

Председатель Госкомитета рассказал о подготовительной работе по эффективной организации Великого возвращения в Ходжалы и Ханкенди, а также в другие освобожденные от оккупации территории, о поручениях главы государства, выслушал мнения участников встречи, ответил на их вопросы.