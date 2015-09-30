​Началась осенняя сессия парламента Азербайджана

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня началась осенняя сессия Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, первое пленарное заседание сессии, которое проходило под председательством спикера ММ Октая Асадова, началось с исполнения государственного гимна Азербайджана.

В повестку заседания включено обсуждение 39-ти вопросов, в том числе утверждение плана законодательных работ осенней сессии парламента 2015 года и контрактов, заключенных Азербайджаном с рядом стран, внесение изменений в уголовный, земельный, гражданский кодексы и Кодекс административных правонарушений, в законы "О дипломатической службе", "О статусе военнослужащих", "О прохождении службы в органах по чрезвычайным ситуациям", "О прохождении службы в органах юстиции", "О земельном рынке", "О земельных реформах", "О продовольственных товарах", "О мелиорации и ирригации", "О государственной службе", "О дорожном движении", "О гражданстве Азербайджанской Республики" и пр.

Отметим, что эта сессия будет последней в IV созыве Милли Меджлиса.