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Начал работу Центр ASAN xidmət в Нахчыване

Начал работу Центр ASAN xidmət в Нахчыване Сегодня начал свою деятельность Нахчыванский региональный центр ASAN xidmət при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.
Внутренняя политика
22 мая 2023 г. 16:02
Начал работу Центр ASAN xidmət в Нахчыване

Сегодня начал свою деятельность Нахчыванский региональный центр ASAN xidmət при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в ASAN xidmət.

Центр ASAN xidmət в Нахчыване стал двадцать шестым в стране. Строительство центра началось в 2020 году и было завершено в мае 2023 года.

Новый центр ASAN xidmət находится по адресу: город Нахчыван, улица Сеида Джафара Пишевари, 7. Центр, расположенный на территории, где проживают 465 тысяч граждан Нахчыванской Автономной Республики, будет действовать без территориальных ограничений. Гражданам будут оказываться более 360 услуг, которые предоставляются различными государственными органами, а также частными компаниями и учреждениями.

Общее количество сотрудников составит 228 человек, а количество волонтеров достигнет 45 человек.

В центре будет также функционировать кафе ASAN Cafe, предназначенное для отдыха посетителей. Кроме того, на территории центра ASAN xidmət создана территория для парковки на 50 автомобилей.

Напомним, что 18 мая состоялась церемония открытия Нахчыванского регионального центра ASAN xidmət.

В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехдиев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvan “ASAN xidmət” mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

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