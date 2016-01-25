Начальник Службы внешней разведки Нахчывана занимает две должности

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Фариз Багиров, назначенный начальником Службы внешней разведки Нахчыванской автономной республики, также является заместителем Государственной службы безопасности АР.

Как сообщает Report, председатель Верховного меджлиса Нахчывана Васиф Талыбов распоряжением от 29 декабря 2015 года назначил Ф.Багирова заместителем начальника Государственной службы безопасности АР, созданной на основе министерства национальной безопасности. Распоряжением В.Талыбова от 22 января 2016 года Фариз Багиров назначен начальником Службы внешней разведки.

Ф.Багиров в настоящее время занимает две должности. Он не был освобожден от должности заместителя начальника Государственной службы безопасности после назначения начальником Службы внешней разведки.

Отметим, что начальником Государственной службы безопасности является Фазиль Алекберов.