Начальник службы: В Азербайджане выявлены три преступные группировки, причастные к незаконной миграции

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "В последнее время проводятся серьезные мероприятия против незаконной миграции и статистика незаконной миграции в Азербайджане резко сократилась".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Фирудин Набиев.

По его словам, за последние 2 месяца структурой выявлены 3 организованные преступные группировки: "Эти люди приглашали по визе в Азербайджан граждан из Бангладеша и Пакистана, а отсюда пытались переправить в другие страны. Нами установлено около 75-ти подобных лиц.

Обнаружены также их основные организации, которые впоследствии выдворены из страны. В результате комплексных мероприятий, проведенных Государственной миграционной службой, за последние 4 месяца задержаны члены трех преступных группировок, пытавшихся организовать маршрут Иран-Турция-Европа и, воспользовавшись территорией Азербайджана, незаконно вывезти иностранцев за рубеж".

Начальник службы добавил, что если в 2012 году поступила информация о правонарушениях в 633 компаниях, в 2015 году эта статистика сократилась до 153.