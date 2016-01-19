​Начальник Службы госбезопасности Азербайджана: Акции протеста не были связаны с девальвацией маната

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ "Произошедшие в некоторых районах акции протеста не были связаны с девальвацией маната".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал начальник Службы госбезопасности генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

"Просто, люди говорят, что они должны банкам и хотят, чтобы их кредиты были списаны. Мы доложили об этом главе государства", - добавил М.Гулиев.

Он отметил, что кризис наблюдается во всем мире, в том числе и в нефтяных странах: "Однако, в Азербайджане принимаются не имеющие аналога шаги для ликвидации сложившейся ситуации. В стране снизили цену на муку, цены на другие виды продовольствия контролируются. Мы пытаемся сохранить стабильность национальной валюты. Все находится под контролем президента Ильхама Алиева".