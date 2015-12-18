Начальник службы: На сегодняшний день азербайджанское гражданство выдано более 32 тыс. человек

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ "В результате мероприятий в области миграции соответствующим распоряжением президента Азербайджана 1033 лица без гражданства получили азербайджанское гражданство. Таким образом, за прошедший период признано азербайджанское гражданство более 32 тыс. человек".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Фирудин Набиек.

Он напомнил, что Азербайджан присоединился к кампании Верховного Комиссариата ООН по делам беженцев "Конец безгражданству за 10 лет": "Для устранения за короткий отрезок времени случаев безгражданства Служба осуществляет соответствующую работу по всем регионам страны".

Ф.Набиев добавил, что в 2015 году создан Общественный совет при Государственной миграционной службе.