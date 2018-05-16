Начальник пресс-службы МВД: Рамиль Усубов не нуждается в такой похвале

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ "В СМИ встречается ряд статей с высокой оценкой высокопоставленных лиц, представленных в руководстве МВД, особенно министра Рамиля Усубова и его служебной деятельности".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник пресс-службы МВД, полковник Эхсан Захидов.

Он сказал, что министр такие статьи не поощряет: "Наряду с благодарностью авторам, хочу довести до сведения, что лично сам министр Рамиль Усубов не поощряет такие материалы.

Известный всем как скромный и любящий обоснованную критику человек, Р.Усубов не нуждается в подобной похвале.

Что же касается уважаемых представителей СМИ, было бы более эффективным и целесообразным, если бы они писали об общей деятельности азербайджанской полиции, которая в скором времени отметит 100-летний юбилей".