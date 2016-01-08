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    ​Начальник одного из отделений полиции города Баку снят с должности

    Он взят в распоряжение

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В органах внутренних дел Азербайджана произошли кадровые перестановки. Как сообщает Report, начальник 9-го отделения полиции Сабаильского районного управления полиции (РУП), полковник-лейтенант полиции Натиг Джамалов снят с занимаемой должности и взят в распоряжение.

    Назначения на его место пока нет.

    Исполнение обязанностей начальника 9-го отделения полиции временно поручено заместителю начальника, майору полиции Амилю Гурбанову.

    Отметим, что Н.Джамалов является племянником министра оборонной промышленности Явера Джамалова. 

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