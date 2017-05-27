 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Начальник ГСБ Азербайджана прокомментировал увеличение смертельных случаев в изоляторах

    В дисциплинарных службах других государств смертельных случаев не меньше© Report.az

    В дисциплинарных службах других государств смертельных случаев не меньше

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Начальник Государственной службы безопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев прокомментировал увеличение смертельных случаев в изоляторах, передает Report.

    Генерал-лейтенант М.Гулиев отметил, что заключенные тоже люди.

    "Они тоже живут в определенных условиях. В дисциплинарных службах других государств смертельных случаев не меньше это обычное явлении и не связано с особым давлением. Они заключенные, изолированы, лишены определенных полномочий", - отметил М.Гулиев.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi