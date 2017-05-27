Начальник ГСБ Азербайджана прокомментировал увеличение смертельных случаев в изоляторах

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В дисциплинарных службах других государств смертельных случаев не меньше

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Начальник Государственной службы безопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев прокомментировал увеличение смертельных случаев в изоляторах, передает Report.

Генерал-лейтенант М.Гулиев отметил, что заключенные тоже люди.

"Они тоже живут в определенных условиях. В дисциплинарных службах других государств смертельных случаев не меньше это обычное явлении и не связано с особым давлением. Они заключенные, изолированы, лишены определенных полномочий", - отметил М.Гулиев.