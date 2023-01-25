Наблюдательный совет Общины Западного Азербайджана одобрил Концепцию возвращения

Наблюдательный совет Общины Западного Азербайджана одобрил Концепцию возвращения.

Наблюдательный совет Общины Западного Азербайджана одобрил Концепцию возвращения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Общины.

Сегодня состоялось заседание правления Общины в расширенном составе. На заседании наряду с членами правления приняли участие представители интеллигенции, специалисты, представленные в структурах сообщества.

Председатель Общины Западного Азербайджана депутат Азиз Алекберли отметил, что с целью разработки Концепции возвращения был проведен ряд мероприятий, индивидуальных и групповых встреч со специалистами, в ходе обсуждений выдвинуты сотни предложений. Также на электронную почту Общины поступило большое количество предложений и все они систематизированы, проанализированы Рабочей группой, после чего был подготовлен проект документа.

После широкого обмена мнениями проект был принят. Затем в соответствии с процедурой было принято решение представить его на рассмотрение Наблюдательного совета для официального утверждения.

Азиз Алекберли выразил глубокую благодарность от имени руководства Общины всем, кто принимал участие в разработке и принятии проекта Концепции.

Наблюдательный совет рассмотрит вопрос об утверждении Концепции возвращения на завтрашнем (26 января) заседании.