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Наблюдательный совет Общины Западного Азербайджана одобрил Концепцию возвращения 

Наблюдательный совет Общины Западного Азербайджана одобрил Концепцию возвращения  Наблюдательный совет Общины Западного Азербайджана одобрил Концепцию возвращения.
Внутренняя политика
25 января 2023 г. 16:29
Наблюдательный совет Общины Западного Азербайджана одобрил Концепцию возвращения 

Наблюдательный совет Общины Западного Азербайджана одобрил Концепцию возвращения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Общины.

Сегодня состоялось заседание правления Общины в расширенном составе. На заседании наряду с членами правления приняли участие представители интеллигенции, специалисты, представленные в структурах сообщества.

Председатель Общины Западного Азербайджана депутат Азиз Алекберли отметил, что с целью разработки Концепции возвращения был проведен ряд мероприятий, индивидуальных и групповых встреч со специалистами, в ходе обсуждений выдвинуты сотни предложений. Также на электронную почту Общины поступило большое количество предложений и все они систематизированы, проанализированы Рабочей группой, после чего был подготовлен проект документа.

После широкого обмена мнениями проект был принят. Затем в соответствии с процедурой было принято решение представить его на рассмотрение Наблюдательного совета для официального утверждения.

Азиз Алекберли выразил глубокую благодарность от имени руководства Общины всем, кто принимал участие в разработке и принятии проекта Концепции.

Наблюдательный совет рассмотрит вопрос об утверждении Концепции возвращения на завтрашнем (26 января) заседании.

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Версия на азербайджанском языке Qayıdış Konsepsiyası Qərbi Azərbaycan İcmasının Müşahidə Şurasının təsdiqinə verilib

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