Наблюдательная миссия МПА СНГ положительно оценила процесс подготовки к выборам

Наблюдательная миссия МПА СНГ положительно оценила процесс подготовки к выборам.

Наблюдательная миссия МПА СНГ положительно оценила процесс подготовки к выборам.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече генпрокурора Кямрана Алиева с делегацией, возглавляемой руководителем наблюдательной миссии Межпарламентской ассамблеи СНГ, заместителем председателя Сената Казахстана Жакипом Асановым, в состав которой входят генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий и другие официальные лица.

Асанов, Кобицкий и другие участники дали положительную оценку процессу предвыборной подготовки. Они отметили важность встреч, проведенных наблюдательной миссией во время пребывания в Азербайджане, создание условий для соответствия избирательного законодательства международным стандартам и проведения выборов на высоком уровне, высоко оценили работу Центральной избирательной комиссии и органов прокуратуры в этой сфере

На встрече стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.