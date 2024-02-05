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Наблюдательная миссия МПА СНГ положительно оценила процесс подготовки к выборам

Наблюдательная миссия МПА СНГ положительно оценила процесс подготовки к выборам Наблюдательная миссия МПА СНГ положительно оценила процесс подготовки к выборам.
Внутренняя политика
5 февраля 2024 г. 15:03
Наблюдательная миссия МПА СНГ положительно оценила процесс подготовки к выборам

Наблюдательная миссия МПА СНГ положительно оценила процесс подготовки к выборам.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече генпрокурора Кямрана Алиева с делегацией, возглавляемой руководителем наблюдательной миссии Межпарламентской ассамблеи СНГ, заместителем председателя Сената Казахстана Жакипом Асановым, в состав которой входят генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий и другие официальные лица.

Асанов, Кобицкий и другие участники дали положительную оценку процессу предвыборной подготовки. Они отметили важность встреч, проведенных наблюдательной миссией во время пребывания в Азербайджане, создание условий для соответствия избирательного законодательства международным стандартам и проведения выборов на высоком уровне, высоко оценили работу Центральной избирательной комиссии и органов прокуратуры в этой сфере

На встрече стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоObservation mission of CIS PA hails preparation for elections in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоMDB PA-nın Müşahidə Missiyası seçkiqabağı hazırlıq prosesini müsbət qiymətləndirib

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