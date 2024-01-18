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Долгосрочные наблюдатели СНГ ознакомились с работой окружной избирательной комиссии

Долгосрочные наблюдатели СНГ ознакомились с работой окружной избирательной комиссии 18 января 2024 года в рамках мониторинга внеочередных выборов Президента Азербайджанской Республики делегация наблюдателей Миссии от СНГ во главе с первым заместителем Генерального секретаря СНГ Леонидом Анфимовым посетила 2-ю Абшеронскую окружную избират
Внутренняя политика
18 января 2024 г. 14:40
Долгосрочные наблюдатели СНГ ознакомились с работой окружной избирательной комиссии

18 января в рамках мониторинга внеочередных выборов президента Азербайджана делегация наблюдателей миссии от СНГ во главе с первым заместителем Генерального секретаря СНГ Леонидом Анфимовым посетила 2-ю Абшеронскую окружную избирательную комиссию № 49.

Об этом Report передает со ссылкой на Исполнительный комитет СНГ.

В ходе визита наблюдатели ознакомились с работой комиссии, оценили техническую и методическую готовность участков к голосованию и работу по формированию списков избирателей.

Председатель окружной комиссии Рафиддин Нагдалиев рассказал наблюдателям, что всего на территории округа созданы 36 участковых комиссий, где право проголосовать имеют 49 579 избирателей. По словам председателя, сейчас с членами избирательных комиссий проводятся обучающие тренинги, на которых моделируются и разбираются ситуации, которые могут возникнуть в ходе электоральной кампании.

Наблюдатели миссии от СНГ отметили высокую степень готовности окружной комиссии к предстоящим выборам.

Внеочередные президентские выборы состоятся в Азербайджане 7 февраля.

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Версия на азербайджанском языке MDB müşahidəçiləri dairə seçki komissiyasının işi ilə tanış olublar

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