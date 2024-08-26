Наблюдатели от МПА СНГ начнут краткосрочный мониторинг выборов в Милли Меджлис 29 августа

Международные наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ 29 августа начнут краткосрочный мониторинг парламентских выборов в Азербайджане.

Международные наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ 29 августа начнут краткосрочный мониторинг внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе организации.

Согласно информации, наблюдатели прибудут в Азербайджан 29 августа и в тот же день начнут краткосрочный мониторинг.

В частности запланированы встречи с руководством Центральной избирательной комиссии, Конституционного суда и представителями избирательных штабов партий, выдвинувших кандидатов на выборы.

В составе группы аккредитованы депутаты и сенаторы из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 1 сентября 2024 года.