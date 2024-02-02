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Наблюдатели от БДИПЧ поинтересовались избирательными участками в Физули

Наблюдатели от БДИПЧ поинтересовались избирательными участками в Физули Наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ ознакомились с процессом подготовки к выборам в Физулинском избирательном округе №84, а также поинтересовались ситуацией на избирательных участках на освобожденных от оккупац
Внутренняя политика
2 февраля 2024 г. 15:35
Наблюдатели от БДИПЧ поинтересовались избирательными участками в Физули

Наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ ознакомились с процессом подготовки к выборам в Физулинском избирательном округе №84, а также поинтересовались ситуацией на избирательных участках на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Физулинской окружной избирательной комиссии (ОИК) №84 Рамиз Теймуров в комментарии сайту secki-2024.az.

По его словам, долгосрочные наблюдатели БДИПЧ Ларс Нюхольм и Евгений Логинов изъявили желание провести мониторинг процесса голосования на избирательных участках в освобожденных районах. Они также поинтересовались обеспечением безопасность на этих территориях.

Председатель ОИК также отметил, что 3 из 77 участков округа расположены на освобожденных территориях. Всего в округе зарегистрировано 54 457 избирателей. Впервые своим правом голоса воспользуются 1 257 избирателей. Веб-камеры установлены на 7 избирательных участках. По округу зарегистрировано 1 015 наблюдателей.

Теймуров подчеркнул, что процесс подготовки к выборам идет в соответствии с требованиями законодательства.

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Версия на азербайджанском языке ATƏT/DTİHB-nin müşahidəçiləri Füzuli rayonundakı seçki məntəqələri ilə maraqlanıblar

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