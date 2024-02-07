Наблюдатель от СНГ: Выборы в Азербайджане проходят прозрачно

Наблюдатель от СНГ Елбай Абулов выразил удовлетворение уровнем организации процесса голосования на президентских выборах в Азербайджане.

Наблюдатель от СНГ Елбай Абулов выразил удовлетворение уровнем организации процесса голосования на президентских выборах в Азербайджане.

Об этом Абулов сказал корреспонденту Report на участке №1 Кюрдамирского избирательного округа №62.

Абулов отметил, что уже посетил три избирательных участка. "Процесс организован хорошо. Я удовлетворен увиденным. Выборы проходят прозрачно, и мы не наблюдали никаких нарушений. Мы продолжаем мониторинг", - сказал он.

В Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".