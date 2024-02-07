Наблюдатель от парламента Мексики: Выборы в Азербайджане проходят организованно

Наблюдение за выборами в Азербайджане представляет собой ценный опыт, учитывая, что в Мексике, моей родине, также проводятся демократические выборы. Фактически, существует немало схожих элементов в процессе проведения выборов.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане проходят очень организованно.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил глава наблюдательной миссии от парламента Мексики, председатель группы дружбы Мексика-Азербайджан в Палате депутатов этой страны Альберто Виллья, посетив избирательный участок №14 избирательного округа №7 Сабаильского района Баку.

Альберто Виллья отметил, что наблюдение за выборами в Азербайджане представляет собой ценный опыт: "В Мексике, моей родине, также проводятся демократические выборы. Фактически, существует немало схожих элементов в процессе проведения выборов".

"По моему первому впечатлению от наблюдений, выборы проходят очень организованно с самого начала. Также хочу отметить активное участие людей. Они приходят на участки с большим энтузиазмом",- сказал он.