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Наблюдатель от парламента Мексики: Выборы в Азербайджане проходят организованно

Наблюдатель от парламента Мексики: Выборы в Азербайджане проходят организованно Наблюдение за выборами в Азербайджане представляет собой ценный опыт, учитывая, что в Мексике, моей родине, также проводятся демократические выборы. Фактически, существует немало схожих элементов в процессе проведения выборов.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 10:27
Наблюдатель от парламента Мексики: Выборы в Азербайджане проходят организованно

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане проходят очень организованно.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил глава наблюдательной миссии от парламента Мексики, председатель группы дружбы Мексика-Азербайджан в Палате депутатов этой страны Альберто Виллья, посетив избирательный участок №14 избирательного округа №7 Сабаильского района Баку.

Альберто Виллья отметил, что наблюдение за выборами в Азербайджане представляет собой ценный опыт: "В Мексике, моей родине, также проводятся демократические выборы. Фактически, существует немало схожих элементов в процессе проведения выборов".

"По моему первому впечатлению от наблюдений, выборы проходят очень организованно с самого начала. Также хочу отметить активное участие людей. Они приходят на участки с большим энтузиазмом",- сказал он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMeksika parlamentindən müşahidəçi: “Seçkilərdə mütəşəkkillik müşahidə olunur”
Версия на английском языке ФотоObserver from Mexican parliament: Elections in Azerbaijan underway in organized manner

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