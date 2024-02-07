О нас

Наблюдатель от Пакистана: Проведение выборов в Карабахе - важное историческое событие для Азербайджана

Наблюдатель от Пакистана: Проведение выборов в Карабахе - важное историческое событие для Азербайджана Избиратели с большим энтузиазмом участвуют в голосовании на внеочередных выборах президента Азербайджана.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 11:14
Наблюдатель от Пакистана: Проведение выборов в Карабахе - важное историческое событие для Азербайджана

Избиратели с большим энтузиазмом участвуют в голосовании на внеочередных выборах президента Азербайджана.

Об этом Report сказал наблюдатель от Пакистана, директор Центра политических исследований, политический аналитик Ахсан Хамид Дуррани.

"Считаю, что выборы в Азербайджане будут свободными, справедливыми и прозрачными. Центральная избирательная комиссия пригласила множество международных наблюдателей, это свидетельствует о том, что выборы пройдут на высоком уровне. В качестве наблюдателя я намерен посетить множество избирательных участков, и оценить уровень организации процесса. Также мы намерены провести мониторинг подсчета голосов. Уверен, что сегодняшние выборы укрепят демократию и демократические институты Азербайджана", - сказал он.

Дуррани подчеркнул, что выборы впервые проходят и на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана. Это важное историческое событие для Азербайджана, сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Pakistani observer: Population of liberated regions will also be able to benefit from opportunities of democracy
Версия на азербайджанском языке Pakistanlı müşahidəçi: “Azad olunan rayonların əhalisi də demokratiya imkanlarından faydalana biləcək”

Самое важное

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи проголосовали в Ханкенди
Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи проголосовали в Ханкенди
7 февраля 2024 г. 10:10
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану
5 февраля 2024 г. 16:50
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
5 февраля 2024 г. 13:45
Подорвавшемуся на мине жителю Тертера ампутировали ногу
Подорвавшемуся на мине жителю Тертера ампутировали ногу
5 февраля 2024 г. 13:04
Cозданная в Милли Меджлисе группа поддержки народа Корсики осудила арест активистов движения Nazione
Cозданная в Милли Меджлисе группа поддержки народа Корсики осудила арест активистов движения Nazione
3 февраля 2024 г. 15:33
В Лачыне проголосуют более 1400 избирателей
ФотоВ Лачыне проголосуют более 1400 избирателей
3 февраля 2024 г. 11:44
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи
1 февраля 2024 г. 21:12
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Ильхам Алиев: На границе Азербайджана и Армении несколько месяцев царит мирная обстановка
Ильхам Алиев: На границе Азербайджана и Армении несколько месяцев царит мирная обстановка
1 февраля 2024 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi