Наблюдатель от Пакистана: Проведение выборов в Карабахе - важное историческое событие для Азербайджана

Избиратели с большим энтузиазмом участвуют в голосовании на внеочередных выборах президента Азербайджана.

Избиратели с большим энтузиазмом участвуют в голосовании на внеочередных выборах президента Азербайджана.

Об этом Report сказал наблюдатель от Пакистана, директор Центра политических исследований, политический аналитик Ахсан Хамид Дуррани.

"Считаю, что выборы в Азербайджане будут свободными, справедливыми и прозрачными. Центральная избирательная комиссия пригласила множество международных наблюдателей, это свидетельствует о том, что выборы пройдут на высоком уровне. В качестве наблюдателя я намерен посетить множество избирательных участков, и оценить уровень организации процесса. Также мы намерены провести мониторинг подсчета голосов. Уверен, что сегодняшние выборы укрепят демократию и демократические институты Азербайджана", - сказал он.

Дуррани подчеркнул, что выборы впервые проходят и на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана. Это важное историческое событие для Азербайджана, сказал он.