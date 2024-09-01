Наблюдатель от МПА СНГ: Никаких нарушений в ходе голосования на выборах в парламент Азербайджана не зафиксировано

Международный наблюдатель от ПА СНГ, депутат парламента Беларуси Дмитрий Жук заявил, что наблюдатели от организации не зафиксировали никаких нарушений в ходе голосования на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Международный наблюдатель от МПА СНГ, депутат парламента Беларуси Дмитрий Жук заявил, что наблюдатели от организации не зафиксировали никаких нарушений в ходе голосования на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Об этом Report сообщил Жук.

«Это пятый участок, который мы сегодня посещаем. Я могу сказать, что кампания [выборов в парламент] проходит очень организованно, участки оснащены всем необходимым. Кроме этого, на всех участках присутствуют наблюдатели. Таким образом, для граждан созданы все условия, чтобы они могли прийти и выбрать своего кандидата. Видно, что за этим стоит большая организационная работа Центризбиркома», - отметил он.

По его словам, «пока каких-либо нарушений, в принципе, мы не отмечали».