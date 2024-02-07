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Наблюдатель от МПА СНГ: Избирательные участки соответствуют всем международным стандартам

Наблюдатель от МПА СНГ: Избирательные участки соответствуют всем международным стандартам Избирательные участки, организованные в посольстве Азербайджана в Москве соответствуют всем международным стандартам.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 11:16
Наблюдатель от МПА СНГ: Избирательные участки соответствуют всем международным стандартам

Избирательные участки, организованные в посольстве Азербайджана в Москве, соответствуют всем международным стандартам.

Как сообщает российское бюро Report, об этом журналистам заявил международный наблюдатель от МПА СНГ на выборах президента Азербайджана Шабданбек Алишев после мониторинга хода голосования в Москве.

"Побывал в двух избирательных участках, организованных в посольстве Азербайджана в Москве. Участки технически хорошо оснащены, соответствуют всем международным стандартам. Люди голосуют достаточно активно", - сказал он.

Ш.Алишев добавил, что от Межпарламентской ассамблеи СНГ за выборами президента Азербайджана наблюдают 38 представителей организации.

"По информации, которая поступает в МПА СНГ, во всех избирательных участках организация голосования соответствует тем стандартам, которые установлены законом", - отметил он.

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Версия на английском языке CIS IPA observer: Polling stations meet all int’l standards
Версия на азербайджанском языке MDB PA-nın Moskvadakı müşahidəçisi: “Seçki məntəqələri beynəlxalq standartlara cavab verir”

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