Наблюдатель от МПА СНГ: Избирательные участки соответствуют всем международным стандартам

Избирательные участки, организованные в посольстве Азербайджана в Москве соответствуют всем международным стандартам.

Избирательные участки, организованные в посольстве Азербайджана в Москве, соответствуют всем международным стандартам.

Как сообщает российское бюро Report, об этом журналистам заявил международный наблюдатель от МПА СНГ на выборах президента Азербайджана Шабданбек Алишев после мониторинга хода голосования в Москве.

"Побывал в двух избирательных участках, организованных в посольстве Азербайджана в Москве. Участки технически хорошо оснащены, соответствуют всем международным стандартам. Люди голосуют достаточно активно", - сказал он.

Ш.Алишев добавил, что от Межпарламентской ассамблеи СНГ за выборами президента Азербайджана наблюдают 38 представителей организации.

"По информации, которая поступает в МПА СНГ, во всех избирательных участках организация голосования соответствует тем стандартам, которые установлены законом", - отметил он.